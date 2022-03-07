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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik’te yağmurun ardından yoğun sis etkili oldu

İHA

Bilecik’te yağmurun ardından yoğun sis etkili oldu

Bilecik’te sağanak yağışın ardından yoğun sis etkili olurken görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Bilecik kent merkezinde devam eden sağanak yağışının ardından yüksek kesimleri adeta sis kapladı. Hava sıcaklığı 4 derece düşerken, özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler yüksek kesimlerde yollarda ilerlemekte zorlanırken, trafik ekipleri sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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