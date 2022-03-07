Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1925 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre son bir haftalık korona virüs risk haritasına göre, Bilecik vaka sayısı en çok artan 10 il arasına girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rutin olarak gerçekleştirdiği 'Haftalık 100 binde vaka artışı ve vaka yoğunluğu' tablosunu paylaştı. Tabloya göre Türkiye'de, 1925 Şubat tarihleri arasında 100 binde en yüksek vaka artışını gösteren iller Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta, İstanbul oldu. Bilecik'te 1925 tarihleri arasındaki 100 bin kişide vaka sayısı 748,3 olarak görüldü.

Öte yandan bu rakam geçtiğimiz hafta 677,95, olarak kayıtlara geçmişti.

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