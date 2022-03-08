Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolu kampüse açıldı

Şeyh Edebali Üniversitesi Prof. Dr. Rektörü Şükrü Beydemir, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile üniversite kampüsü arasındaki mesafenin aza indirilmesi için yapılan yürüyüş yolunu inceledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesine ait Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gülümbe Kampüsü’nü birbirine bağlayan yürüyüş yolu ulaşıma açıldı. Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Özgür Çevik ile beraber yapımı tamamlanarak hizmete açılan yürüyüş yolunda incelemelerde bulundu.

Rektör Beydemir, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Öğrencilerimiz ve personelimizin hastaneye ulaşımını kolaylaştıracak yürüyüş yolunu kısa bir sürede tamamladık. Eğitim ve araştırma hastanemize gidişgelişlerde hem pratik hem de daha güvenli olan bu yol inanıyorum ki önümüzdeki günlerde tüm çevresel koşulların düzelmesi ile daha da işlevsel hale gelecektir” ifadelerini kullandı.

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