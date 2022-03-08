Bilecik'te 3 kütüphanenin açılışı daha gerçekleştirildi

Bilecik'te “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında 3 kütüphane daha kazandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında kütüphane açılışları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Dodurga ilk ve ortaokulunda bir kütüphane sıfır atık projesi kapsamında olmak üzere 3 kütüphanenin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine Bilecik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Şube Müdürleri Osman Bat ve Süleyman Özdemir, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Açılışın ardından idareci ve öğretmenlerle birlikte kütüphaneyi gezen İl Milli Eğitim Müdürü Akyol, öğretmen ve öğrencilerle sohbet ederek kitap okuma etkinliğine katıldı.

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