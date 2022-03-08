Bilecik 1. Amatör Lig b grubu 14'üncü hafta mücadelesinden Bilecikspor, 3 puanı tek golle aldı.

İstasyon Sentetik Saha'da oynanan Bilecik 1. Amatör Lig b grubu 14'üncü hafta mücadelesinden Bilecikspor kendi saha ve seyircisi önünde İçköyspor'u 10 mağlup etti. Maça dengeli başlayan iki takım oyuncuları ilk yarıda yakaladıkları gol pozisyonları değerlendiremediler. Maçın ikinci yarısının 75'inci dakikasında gelişen bir atakta Bilecikspor penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Mehmet Yiğit topu filelere göndererek, durum 10'a gedi. Bu golden sonra maçta başka gol olmazken, Bilecikspor maçı 10 kazandı. Bu galibiyet sonrası Bilecikspor puanını 40'a çıkararak liderliği sürdürdü. Maçı Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu'da seyretti.

Gruptaki diğer müsabakalarda 1308 Osmaneli Belediyespor deplasmanda Akpınarspor 60, Bilecik Gençlerbirliği Spor deplasmanda Karaköyspor'u 30, Dodurgaspor deplasmanda Kürespor'u 43, yenerken, Osmaneli Gençlerbirliği Spor kendi evinde ligden çekilen Çaltıspor karşısında 30 hükmen galip geldi.

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