Bayırköyspor uzatma dakikasında yıkıldı

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup 14. hafta müsabakasında Bayırköyspor 90+1'de kaçırdığı penaltıyla adeta yıkıldı.

Gerede İlçe Stadyumu'nda oynana BAL 3. grup 14. hafta müsabakasında Gerede 1970 Futbol Kulübü ile Bilecik temsilcisi Bayırköyspor karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan Bayırköyspor henüz 5'inci dakikada Semih Durmuş'un golüyle 10 öne geçti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca Bayırköyspor ilk yarıyı 10 önde kapattı. İkinci yarıya taraftar desteği ile başlayan Gerede 1970 Futbol Kulübü maçın 73'üncü dakikasında Cemal Deliktaş'ın golüyle durumu 11'e getirdi. Maçın 90+1'inci dakikasında gelişen bir Bayırköyspor atağı sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Erdem Durmuş, penaltı atışından yaralanamadı. Maç 11'lik skorla sona ererken, Bayırköyspor puanını 24'e, Gerede 1970 Futbol Kulübü ise 16'ya çıkardı.

Bayırköyspor 24 puanla 10 takımlı ligde 5'inci sırada yer aldı.

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