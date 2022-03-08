Söğütspor, Demirköyspor 5-1 ile rahat geçti

Bilecik 1. Amatör Lig A grubu lideri Söğütspor deplasmanda adeta gol olup yağdı.

Bilecik 1. Amatör Lig a grubu 15'inci hafta müsabakasında lider Söğütspor deplasmanda Demirköyspor 51 yendi. Bozüyük Sentetik Saha'da oynanan müsabakaya iyi başlayan Söğütspor, 10'uncu dakikada Sadık Demiral'ın golüyle 10 öne geçti. Bu gol sonrası ataklarını sürdüren Söğütspor maçın 18'inci dakikasında Harun Yıldız'ın golüyle durum 20 oldu. Bu golden sonra bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı Söğütspor'un 20'lık üstülüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısının 65'inci dakikasında Volkan Biçer durumu 30'a taşıdı. Maçın 75'inci dakikasında Samet Köstebekçi skoru 40 yaptı. Maçın 77'inci dakikasında gelişen bir Söğütspor atağında Hüdai Eryiğit takımın 5'inci golünü kaydetti. Nadir gelişen Demirköyspor atağından maçın 90'uncu dakikasında ev sahibi takım skoru 51 yaptı. Bu gol aynı zamanda müsabakanın skoru olurken, Söğütspor puanını 43'e çıkararak,liderliği sürdürdü. Demirköyspor ise 19 puanda kaldı.

Ligdeki diğer müsabakalarda 1299 Bilecik Kulübü kendi evinde Kurtaköyspor'u 31, Pazaryerispor kendi evinde Gölpazarı Belediyespor'u 32, Vezirhanspor kendi ev inde Güneşspor'u 10 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.