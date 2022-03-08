Beydemir, üniversitede görev yapan kadın personellerin Kadınlar Günü’nü kutladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle üniversitede görev yapan kadın personeli ziyaret ederek, Kadınlar Günü’nü kutladı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Rektörlük binasında çalışan kadın personelleri ziyaret etti. Ziyarette Rektör Beydemir’e Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt eşlik etti. Kadın personellerle bir sure sohbet eden Rektör Beydemir, dinimizin ve kültürümüzün insana ve özellikle kadına verdiği öneme dikkat çekti.

Kadın personeller Rektör Beydemir’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.