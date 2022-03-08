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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Kızılkaya'dan Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı ziyaret

İHA

Vali Kızılkaya'dan Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı ziyaret

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle çeşitli ziyaretlerde bulunan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk’ün ablası Zeynep Bakırkaya’yı ziyaret ederek kadınlar gününü kutladı.
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir takım ziyaretler gerçekleştirerek programlara katıldı. Vali Kızılkaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla valilik bünyesinde görevli kadın personeli makamında kabul ederek hediye takdiminde bulundu. Valilik toplantı salonunda devam eden kutlama programında Vali Kızılkaya, kadın çalışanlarda bir süre sohbet etti.
Ardından Vali Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bilecik Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen ‘Kadın Gözünden Kadın’ konulu fotoğraf sergisini ziyaret etti. Daha sonra Vali Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk’ün ablası Zeynep Bakırkaya’yı ziyaret ederek kadınlar gününü kutladı. Bakırkaya ile bir süre sohbet eden Vali Kızılkaya ve eşi, şehit kaymakama Allah’tan rahmet diledi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamada bulunan Vali Kızılkaya, “8 Mart, kadınların karşılaştığı zorlukları anlayabilmek, anlatabilmek ve sorunlara çözüm bulabilmek adına önemli bir gün” ifadelerini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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