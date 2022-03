İl Başkanı Yıldırım, Kadınlar Günü için düzenlenen sergiyi gezdi Başkan Yıldırım, “Pozitif ayrımcılık anlayışı ile yanlarında olmaya devam edeceğiz”

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen ‘Kadın Gözünden Kadın’ konulu fotoğraf sergisine katıldı. Sergi sonrası konuşan Başkan Yıldırım, “Kadınlarımızı her platformda desteklemeye ve pozitif ayrımcılık anlayışı ile yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bilecik Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen ‘Kadın Gözünden Kadın’ konulu fotoğraf sergisini ziyaret etti. Bilecik Valisi Dr. kemal Kızılkaya ile sergiyi gezen Başkan Yıldırım, “Kadınlarımızın toplumsal yapı içindeki konumlarının her bakımdan iyileştirilmesi sadece o toplum için değil aynı zamanda gelecek nesiller için de önem taşımaktadır. Kadınlarımızı her platformda desteklemeye ve pozitif ayrımcılık anlayışı ile yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

