8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hayallerini gerçekleştirdiler Muratdere Madencilik Yönetim Kurulu Üyesi Özlü Yalaza; "Muratdere Kadın Kooperatifi’nin diğer köylerimize de örnek olmasını diliyorum" Muratdere Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kurucu başkanı Zeynep Bostan; "Bilecik’in mercimekli mantısını Bozüyük’ten dünyaya pazarlayacağız" "Her şey bir hayalle başladı"

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Muratdere Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi hizmete girdi. Muratdere Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kurucu başkanı Zeynep Bostan, her şeyin bir hayalle başladığı söyledi.

Bozüyük’e bağlı Muratdere Köyü’nde Muratdere Madenciliğin desteğiyle Muratdere Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi hizmete girdi. Köyde yaşayan bayanlar artık bu kooperatif sayesinde el emeği göz nuru ürünlerle, ilçeye özgü yöresel ürünlerini satabilecek.



"Muratdere Kadın Kooperatifi’nin diğer köylerimize de örnek olmasını diliyorum"

Etkinliğe katılan Muratdere Madencilik Yönetim Kurulu Üyesi Özlü Yalaza, şirket olarak kadın girişimcileri desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Ülkemizin yer altı kaynaklarını değerlendirirken yer üstündeki zenginliklerimizi göz ardı edemeyiz. Bu nedenle sorumlu ve saygılı madencilik yapmak zorundayız. Başlattığımız 'Toplumsal Kalkınma Programı’nın öncelikleri arasında da tarımsal üretimi artırmak, sürekli ve güvenli gıda üretimimi desteklemek var. Muratdere Kadın Kooperatifi’nin diğer köylerimize de örnek olmasını diliyorum” dedi.



"Bilecik’in mercimekli mantısını Bozüyük’ten dünyaya pazarlayacağız"

Muratdere Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kurucu başkanı Zeynep Bostan, kooperatifin en önemli hedeflerinin Muratdere ve çevresindeki yöresel lezzetleri, doğal ürünleri, organik gıdaları yalnızca bölgeye değil, tüm Türkiye’ye ve hatta dünyaya duyurmak ve pazarlamak olduğunu belirtti. Bostan, " Köylerindeki tarımı, hayvancılığı, odun dışı orman ürünlerini, tıbbi ve aromatik bitki tarımını ve bunlarla birlikte tarım turizmini (agro turizm) ve kırsal turizmi (ekoturizm) de geliştirmek" dedi.



"Her şey bir hayalle başladı"

Her şeyin bir hayalle başladığını anlatan Zeynep Bostan, "Köyümüzde kadınlarımızın ürettiği birbirinden güzel ve doğal ürünlerimizi neden bölgemiz dışına hatta dünyaya satmayalım diye düşünerek yola çıktık ve Muratdere Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni kurduk. İlk günlerden sipariş almaya başlamış olmak, hepimizi cesaretlendirdi. Muhtarlığımızın, mevcut tarımsal kalkınma kooperatifimizin ve köyümüzde faaliyet gösteren madencilik şirketinin desteğiyle ilk adımlarımızı attık. Amacımız, kapsayıcı, sürdürülebilir, hane gelirini artırıcı ve kırsaldaki üretimimizi çoğaltan bir kalkınma hareketi haline gelmek. İnşallah devletimizin de desteğiyle bunu başaracağız” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği, Muratdere Zeybek ekibi gösterisi, yöresel yemek ikramı, el işi ürünler sergisi açılışı ve bağlama dinletisinin ardından sona erdi. Programam Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve davetliler katıldı.

