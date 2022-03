Bilecik'te 4 bin 150 adet cennet hurması dağıttı

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 4 bin 150 adet cennet hurması fidanı dağıttıklarını ifade ederek, “Göreve geldiğimiz günden beri halkımızın her alandaki ihtiyaçlarını gidermek için her türlü çalışmaya imza atıyoruz” dedi.

Başkan Yaman, beldelerinde bulunan vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda İzmir’in Ödenmiş ilçesinden temin ettikleri 4 bin 150 adet cennet hurması fidanını üreticiye teslim ettiklerini söyledi. Göreve geldiği gün itibariyle vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını önemsediğini belirten Başkan Yaman, “Belediyevatandaş işbirliği ile İzmir’in Ödemiş ilçesinden temin ettiğimiz 4 bin 150 adet hurma fidanını bugün talepte bulunan vatandaşlarımıza teslim ettik. Göreve geldiğimiz günden beri halkımızın her alandaki ihtiyaçlarını gidermek için her türlü çalışmaya imza atıyoruz. İnşallah bu fidanlar dikildiğinde arazilerimiz boş kalmayacak. Elde edilen ürünlerde hanelerimize ayrıca ek gelir sağlayacak” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Başkan Mustafa Yaman, “Başta belediye meclis üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarım olmak üzere bu fidanları yerinde inceleyerek talep toplama ve dağıtma konusunda özveri ile çalışan Fatih Mahalle Muhtarımız Ahmet Zengin’e ve belediye sorumlumuz Burak Erberber’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

