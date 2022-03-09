Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü, 1011 Mart tarihleri arasında Bilecik için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bilecik'in kuvvetli rüzgar ve fırtınaya maruz kalacağı kaydedildi. Oluşması muhtemel riskler hakkında yapılan uyarılarda, "10 Mart günü sabah saatlerinden itibaren kuzey (yıldız) ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (5080 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgârın 11 Mart akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Oluşması muhtemel riskler ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Alınabilir önlemler fırtınadan korunma yöntemleri, rüzgar fırtınası baca gazı zehirlenmeleri konusunda uyarıyoruz" denildi.

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