Bozüyük’te servis araçları denetimi yapıldı

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Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bozüyük İlçe Jandarma ekipleri ile birlikte, servis araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Servislerin yoğun olarak geçiş yaptığı saatte, Cemalettin Köklü Parkı önündeki denetimlerde, Çalışma İzin Belgesi ve Güzergâh İzin Belgesi kontrolleri yapıldı.

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