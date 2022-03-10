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Bilecik'te görev yapan optisyenler ve gözlükçüler bir araya geldi.

Bilecik Optisyenler ve Gözlükçüler İl Temsilcisi Tuğçe Kılıç, kentte hizmet veren optisyenler ve gözlükçülerle buluştu. Bir kafeteryadan buluşan optisyenler ve gözlükçüler meslekteki sorunları masaya yatırarak, karşılıklı görüş alış verişinde bulundular.

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