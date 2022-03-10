Bilecik İl Özel İdaresi 2021 Yılı Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi Genel Sekreter Bayrakçı, “Bilecik İl Özel İdaresi elini taşın altına koymaktan geri durmadı”

Bilecik İl Özel İdaresi 2021 Yılı Faaliyet Raporu sunumu kurumun Meclis Toplantı Salonu’nda İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresinin yaptığı yatırım ve çalışmaların yer aldığı, 2021 yılı Faaliyet Raporu’nun görüşüldüğü meclis toplantısına Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, İl Genel Meclisi Üyeleri, Genel Sekreter Seda Bayrakçı, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Akil Şahin ve Erol Bandırmalıoğlu ile birim müdürleri katıldı.



“Bilecik İl Özel İdaresi elini taşın altına koymaktan geri durmadı”

Toplantıda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı 2021 yılı Faaliyet Raporunu İl Genel Meclisine sundu. Genel Sekreter yaptığı sunumda “Bilecik İl Özel İdaresi, görev ve sorumluk sahasına giren tüm konularda ve projelerde elini taşın altına koymaktan geri durmadı. Bilecik halkının haklı ve makul tüm taleplerine maddi imkanlar ölçüsünde meclis üyelerinin desteği ve personelimizin üstün gayreti ile pek çok sektörde yüzlerce hizmet gerçekleştirdik” ifadelerine yer verdi.

Genel Sekreter Bayrakçı, sözlerine Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın temennileri ile devam ederek, “2021 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerimizin ve 2022 yılında yatırım ve performans programı kapsamında uygulamaya konulacak çalışmalarımızın ilimize, yüce devletimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Bayrakçı’nın konuşmalarının ardından oylama yapıldı. Yapılan oylama ile İl Özel İdaresi 2021 Yılı Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

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