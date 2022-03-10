Dodurga İlkokulu öğrencilerine yangın eğitimi

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından Dodurga İlkokulu öğrencilerine uygulamalı yangın eğitimi verildi.

Dodurga Beldesi’nde eğitim veren Dodurga İlkokulu’nun bahçesinde yapılan yangın eğitimine okul öğrencileri ile öğretmenler katıldı. Eğitim çalışmasında öğrencilere yangına karşı önlemler, yangın çeşitleri ve muhtemel yangın durumunda neler yapılması gerektiği gibi bilgilerin yanı sıra yangın tüpü ve nasıl kullanılması gerektiği anlatılarak kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

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