Söğüt'te Ali Karabulut Kütüphanesi açıldı

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde eğitim veren Yaşar Musaoğlu İlk Ortaokulunda yapılan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Karabulut ailesinin katkılarıyla yaptırılan Ali Karabulut Kütüphanesi açılışına Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, eşi Çiğdem Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever katıldı. Açılış sonrası Karabulut ailesi fertleriyle kütüphaneyi gezen protokol üyeleri hayran kaldılar. Program sonundan Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, eğitime katkılarından dolayı Karabulut ailesinin plaket takdim etti.

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