Bilecik 1. Amatör Lig b grubu 14'üncü hafta mücadelesinden Bilecikspor, zor da olsa kazandı.

Bozüyük Sentetik Saha'da oynanan Bilecik 1. Amatör Lig b grubu 15'inci hafta mücadelesinden Bilecikspor deplasmanda Dodurgaspor'u 21 yendi. Maça iyi başlayan Bilecikspor maçın 32'inci dakikasında penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Yavuz Çukur'un vuruşu ile durum 10'a geldi. Bu golden sonra Bilecikspor atakları sonuçsuz kalırken, ilk yarı 10'lık skorla sonuçlandı. Maçın 51'inci dakikasında gelişen bir Dodurgaspor atağında durum 11'e geldi. Maçın 72'inci dakikasında Volkan Tümok Bilecikspor'un 2'inci golünü kaydetti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalırken, Bilecikspor maçı zor da olsa 21 kazandı. Bilecikspor bu galibiyetle puanını 43'e çıkarırken, Dodurgaspor 25 puanda kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.