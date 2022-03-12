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Bilecik'in Söğüt ilçesinde çocuklar, 'Minyonlar Masalı' adlı tiyatroyla eğlenceli vakit geçirdiler.

Söğüt Kaymakamlığı ve Söğüt Belediyesinin ortaklaşa organize ettiği 'Minyonlar Masalı' adlı tiyatro oyunu Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenirken, minikler büyük ilgi gösterdi. Minyonlar adlı çizgilimden etkilenerek yapılan tiyatro gösterisinde çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyen tiyatroculara çocuk büyük ilgi gösterdi. Tiyatro sonundan bol bol çizgi film karakterleriyle fotoğraf çektiren miniklerin sevinçleri yüzlerine yansıdı.

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