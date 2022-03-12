4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza; Hamsu Köprüsü mevkiinde yaşandı. Bir maddi hasarlı trafik kazası sonrası bekleme yapan Resul Turan'a ait 06 CUN 645 otomobile kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Elshan Rasulovi idaresindeki BH 4942 PB Ukrayna plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 06 CUN 645 otomobil park halindeki 11 AAP 618 plakalı park halindeki otomobile, BH 4942 PB Ukrayna plakalı otomobil ise dönerek diğer bir park halindeki 11M 0088 plakalı halk minibüsüne çarptı. Kazada 06 CUN 645 otomobil içinde yolcu olarak bulunan Sevil Sezer yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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