Bu kadarı pes dedirtti Görme engelli yolu üstüne park etmiş araç sürücüsüne ateş püskürdüler

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Bilecik’te duyarsız sürücülerin görme engelli yürüyüş yolu üzerine park etmesi adeta pes dedirtti.

Bilecik'te Gazipaşa Mahallesi Gülistan Sokak üzerinde görme engelli yürüyüş yolu üzerine park eden 26 GA 406 plakalı otomobil sürücü yayaları kızdırdı. Duyarsız sürücü vatandaşların kaldırımdan yürümesine engel olurken, bu durum mahalle sakinlerini çileden çıkardı.

Öte yandan aracın görme engelli yürüyüş yolunu 2 taraflı kapatması adeta pes dedirtti.

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