Yanan evinde can verdi

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Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK'te Emin Kuzucu (86), yalnız yaşadığı tek katlı evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Bozüyük ilçesine bağlı Erikli köyündeki tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Yapılan incelemede, ev sahibi Emin Kuzucu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yalnız yaşayan Kuzucu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-03-12 15:58:01



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