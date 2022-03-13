Bilecik, Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'na katılıyor

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Bilecik, 2526 Mart tarihleri arasında Bolu'da düzenlenecek olan Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı’na katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin destekleriyle Bolu'da 2526 Mart tarihleri arasında yapılacak Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı’na Bilecik de katılacak. Fuar öncesi Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi. Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir ve Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerinin de katıldığı toplantı sonrası Bilecik'in tanıtılması için tüm kurumların işbirliği yapacağı belirtildi.

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