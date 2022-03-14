Bilecik derbisinin kazananı Bilecikspor oldu

Bilecikspor Bilecik Gençlerbirliği Spor derbisinin kazananı ev sahibi takım oldu.

Bilecik 1. Amatör Lig b grubu 16'nci hafta müsabakasında kenttin iki takımı Bilecikspor ile Bilecik Gençlerbirliği Spor karşı karşıya geldi. Maçı lider Bilecikspor 50 kazanırken, Bilecik Gençlerbirliği Spor düşme hattına girdi. Maça iyi başlayan Bilecikspor maçın 22'inci dakikasında Bilecik Gençlerbirliği Sporlu bir oyuncunun kendi kalesine attığı golle 10 öne geçti. Maçın 37'inci dakikasında gelişen bir Bilecikspor atağında ev sahibi ekip penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Ali Çukadar penaltı atışından yararlanamazken, ilk yarı Bilecikspor'un10'lık üstünlüğü ile geçildi. Maçın ikinci yarısına daha atak bir futbolla başlayan Bilecikspor maçın 55'inci dakikasında penaltı atışı değerlendiremeyen Ali Çukadar golüyle 20 öne geçti. Maçın 66'ıncı dakikasında Yavuz Çukur durumu 30 yapan golü kaydetti. Maçın 74'üncü dakikasında Ahmet Tombak Bilecikspor'un 4'üncü golü kaydetti. Maçın 84'üncü dakikasında Salih Yıldız maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. Bilecikspor 50'lık galibiyetle ligde puanını 46'a çıkartırken, liderliğini devam ettirdi. Bilecik Gençlerbirliği Spor ise 7 puanla 10 takımlı ligde 9'uncu sırada yer alarak, düşme hattına geriledi.

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