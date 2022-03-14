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Kütüphane güvenliği çocukların mutlu olması her hafta farklı bir etkinlik düzenliyor Çocuklar kil hamurundan becerilerini sergiledi Bilecik İl Halk Kütüphanesinin güvenlik görevlisi Mecit Oral; "Farklı bir eğlence oldu çocuklar için" "Çocukların hayal dünyası da çok geniş" "Kil hamurunu tercih etmemizin sebeplerinden bir tanesi de havayla kuruması"

İHA

Kütüphane güvenliği çocukların mutlu olması her hafta farklı bir etkinlik düzenliyor Çocuklar kil hamurundan becerilerini sergiledi Bilecik İl Halk Kütüphanesinin güvenlik görevlisi Mecit Oral; "Farklı bir eğlence oldu çocuklar için" "Çocukların hayal dünyası da çok geniş" "Kil hamurunu tercih etmemizin sebeplerinden bir tanesi de havayla kuruması"

Bilecik İl Halk Kütüphanesinin güvenlik görevlisi Mecit Oral, kil hamurundan kütüphaneye gelen çocuklara farklı figürler yaptırdı. Çocukların 'Mecit abisi' onlar için her hafta farklı bir etkinlik düzenleyeceği söyledi.
Güvenlik görevlisi Mecit Oral’ın, 5 yıl önce keşfettiği karakalem resim yeteneğini geliştirerek açtığı ilk sergisinde yer alan çalışmalar herkesin beğenisini kazanmıştı. Çocukların 'Mecit abisi' çocukları da kara kelem merakını aşılarken, bu sefer farklı bir organizasyona imza attı. Mecit Oral internetten sipariş verdiği kil hamurundan kütüphaneye gelen miniklerin el beceri gelişsin diye onlara değişik figürler yapmayı öğretti. Etkinlik çok mutlu olan çocukların yaptıkları başta çizgi film, hayvan, araba ve insan figürlerini boyamayı ihmal etmediler.

"Farklı bir eğlence oldu çocuklar için"
Bilecik İl Halk Kütüphanesinin güvenlik görevlisi Mecit Oral, çocukları çok sevdiğini anlatarak, "Her hafta çocuklar için etkinlik düzenliyoruz. Düzenlediğimiz bu etkinliklerde bu hafta kil hamurunu seçtik ve çocuklar çok sevdi. Kil hamurunu internetten sipariş vermiştim. Oyun hamuruna benziyor ama daha sağlıklısı. Çocuklar bunlardan değişik şekiller yapıyor. Farklı bir eğlence oldu çocuklar için. Boyamaları da daha kolay oldu. Her hafta bu şekilde etkinlikler düzenliyoruz. Kütüphanemize gelen çocukların hoşlarına gidiyor" dedi.

"Çocukların hayal dünyası da çok geniş"
Çocuklar el becerilerini geliştirmek için bu tür aktiviteleri çok sevdiklerini anlatan Mecit Oral, "Buradaki amacımız çocuklara bir yetenek kazandırmaya çalışıyoruz. Ben çocukları çok severim. Daha öncede resim çizme yeteneğim olduğundan dolayı bu tarz şekil verme gibi etkinliklerde çocuklar tarafından talep çok oldu. O yüzden ben de kil hamuru etkinliğini tercih ettim. Güzel bir etkinlik oldu. Katılan çocuklar farklı yaş gruplarında. Değişik şekiller çıktı. Çocukların hayal dünyası da çok geniş. Bu tür etkinlilerin çoğalmasını istiyorlar. Bizde onların taleplerine göre hareket edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Kil hamurunu tercih etmemizin sebeplerinden bir tanesi de havayla kuruması"
Bilecik İl Halk Kütüphanesinin güvenlik görevlisi Mecit Oral son olarak neden kim hamurunu seçtiklerini anlatarak, "Kil hamurunu tercih etmemizin sebeplerinden bir tanesi de havayla kuruması. Ve daha sağlıklı olması sebebiyle kil hamurunu tercih ettik ve akrilik boya kullandık. Çocuklar zevkle, severek bu etkinliğimizi yapmış oldular. Kuruması açık havada 3 saat. Biz tabi ilk önce etkinliği yapıyoruz. Ertesi gün de boyamasını tercih ediyoruz" sözlerine son verdi.
Öte yandan Mecit Oral, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, İl Halk Kütüphanesi Müdüresi Selda Öztürk'e desteklerin dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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