Başkan Vekili Tüfekçioğlu, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı

Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık emekçilerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Başkan Vekili Tüfekçioğlu ve Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı ile birlikte Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Erkan Arıkan ve Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Faik Özel’i makamında ziyaret ederek sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Hediye takdiminden sonra kısa bir konuşma yapan ve son günlerde gündemden düşmeyen sağlık çalışanlarının hakları ile ilgili konulara değinen Başkan Vekili Tüfekçioğlu; “Ülkemizde ne yazık ki sağlık emekçilerimizin çalışma standartları çok kötü bir durumda. Sağlık çalışanlarımız seslerini duyurmaya çalışıyor. Sağlık emekçilerimize gereken değer verilmiyor ve neredeyse ülkeden gidin deniliyor. Tüm dünyayı etkileyen salgında en ön cephede ölümle burun buruna çalışan ve bizim için canlarını ortaya koyan sağlık emekçilerimiz bu yapılanları ve söylenenleri asla hak etmiyor” şeklinde konuştu.



"Canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin de son bulmasını temenni ediyorum"

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete de dikkat çeken Başkan Vekili Tüfekçioğlu; “Canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin de son bulmasını temenni ediyorum. Sağlık çalışanlarımıza yönelik sözlü ve fiziksel şiddetin kimi zaman cinayete teşebbüse kadar vardığını görüyoruz. Bu tür saldırıların ve şiddetin önlenebilmesi için etkin yasaların bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Umarım sağlıkta şiddete karşı etkin yasa en kısa zamanda hayata geçirilir ve sağlık emekçilerimiz şiddetin her türlüsünden etkin bir şekilde korunur" dedi.



"Sağlık emekçilerimizin her zaman yanındayız"

Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu sağlık emekçilerinin yaşadığı zorluklara vurgu yaparak sözlerine şöyle devam etti;

"Biz sağlıkçılarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Sağlıkçılarımız, hak ettikleri değeri görene kadar da bu haklı mücadelelerinde yanlarında olacağız. Özveri ve emekleriyle hayatlarını insan sağlığı ve yararına adayan tüm emekçilerin, 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Pandemiyle bizim sağlığımız için mücadele ederken hayatını kaybeden tüm sağlık emekçilerimizi de saygıyla anıyorum.”

