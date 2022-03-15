'Afet Bilinci' ve 'Yangın Farkındalık' eğitimi verildi

Bilecik'te Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında 700. Yıl İlköğretim Okulu’nda 'Afet Bilinci' ve 'Yangın Farkındalık' eğitimi verilerek yangın tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

2021 yılı 'Afetlere Yönelik Bilinç Geliştirme' yılı olarak bitmesinin ardından 2022 yılı 'Tatbikat' yılı olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda bilgilendirmelerine devam eden Afet ve Acil Durum (AFAD) Bilecik İl Müdürlüğü ekipleri, ilin merkezinde bulunan 700. Yıl İlköğretim Okulu’nda Afet Bilinci' ve 'Yangın Farkındalık' eğitimi verilerek yangın tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Ayrıca Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde stant açan ekipler öğrencilere yönelik afet risklerini bertaraf etme amaçlı broşür dağıtarak, ‘AFAD Mobil Uygulaması’ hakkında bilgi verdi.

Ekipler öğrencilerin uygulamayı yüklemesine destek vererek, deprem başta olmak üzere doğal afetler hakkında bilgiler aktardılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.