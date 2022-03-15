Başkan Vekili Tüfekçioğlu’ndan hastane ziyareti

Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret etti. Tüfekçioğlu, sağlık çalışanlarını da unutmayarak, geçmiş 14 Mart Tıp Bayram’ını kutladı.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve acil bölümündeki hastaları ziyaret etti. Ziyarette, tedavi gören bazı vatandaş ve yakınlarıyla da sohbet eden Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti belirten sağlık çalışanları ve vatandaşlar, Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

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