AK Parti ailesinin acı günü

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AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan'ın babası Muhittin Soydan (66) hayatını kaybetti.

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden merhum, bugün öğren namazına müteakip Çarşı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedilecek.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, sosyal medya hesabından başsağlığı dileyerek, "İlçe Başkanımız İsmail Soydan'ın babası ilçemiz esnaflarından değerli büyüğümüz Muhittin Soydan abimiz hakka yürüdü. Allah mekânını Cennet Eylesin. Başımız sağ olsun" dedi.

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