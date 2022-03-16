Bilecik'te bayan kuaförler denetlendi

Bilecik kent merkezinde faaliyet gösteren bayan kuaförleri denetlendi.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte halk sağlığına karşı denetimlerini hız kesmeden devam ediyor. Zabıta Müdürü Sali Yılmaz halkın sağlığının her şeyden önemli olduğunu söyledi. Vatandaşların temiz ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapmalarını istediklerini anlatan Yılmaz, "Bu nedenle Zabıta Müdürümüz öncülüğünde aralarında bayan personelimizin de yer aldığı ekiplerimiz ilçemizde bulunan bayan kuaförünü denetlediler. Hijyen ve insan sağlığı açısından eksikleri bulunan kuaförlere eksiklerini gidermeleri için 1 hafta süre verildi. Her şeyi kriterlere uyan kuaför esnafımıza ise teşekkür edildi” dedi.

Denetimlerinin ilerdeki dönemlerde de devam edeceğini söyleyen Yılmaz, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bu tür işyerlerinin denetiminde ihmal ya da tavizi asla kabul etmeyeceklerini ifade etti.

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