En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik Valiliğinde görevlendirilen ve görev süreleri biten kaymakam adayları Bilecik'e veda etti.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Valiliği kaymakam adayı iken Antalya'nın Kemer İlçesi Kaymakam Refikliği’ne görevlendirilen Öznur Güler’i ve Düzce'nin Gümüşova İlçesi Kaymakam Refikliği’ne görevlendirilen Gizem Yandımata’yı makamında kabul etti. Vali Kızılkaya, yeni vazifelerinde ikiliye başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.