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Bilecik iç sularında av yasağı başladı İl Müdürü Necmettin Yoldaş, “Yasak dönemde su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen balıkçılara yasal işlem uygulanacaktır” "Turna balığının av yasağı ise 1 Nisan itibariyle kaldırılacak"

İHA

Bilecik iç sularında av yasağı başladı İl Müdürü Necmettin Yoldaş, “Yasak dönemde su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen balıkçılara yasal işlem uygulanacaktır” "Turna balığının av yasağı ise 1 Nisan itibariyle kaldırılacak"

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, 15 Haziran 2022 tarihine kadar Bilecik iç sularında av yasağının başladığını belirterek, “Yasak dönemde su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen balıkçılara yasal işlem uygulanacaktır” ifadeleriyle balıkçılara uyarıda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan ‘Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’ hükümleri gereğince, Bilecik iç sularında 15 Haziran 2022 tarihine kadar av yasağı başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, “Su ürünleri avcılığının belirli kurallar çerçevesinde yapılması amacıyla 15 Haziran 2022 tarihine kadar Bilecik iç sularında mevcut Sazan, Yayın, Kadife, Tatlısu Kefali gibi balıkların amatör ve ticari olarak avlanması yasaktır” ifadeleriyle duyuru yaptı.

“Yasak dönemde su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen balıkçılara yasal işlem uygulanacaktır”
İl Müdürü Yoldaş, “Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, su ürünleri kontrol görevlilerince, emniyet, jandarma, orman muhafaza teşkilatları mensuplarınca ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile belirlenmiş koruma ve kontrolle vazifeli diğer kamu görevlilerince göl, gölet ve akarsularda gerçekleştirilecek kontrol ve denetimlerle, yasak dönemde su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen balıkçılara yasal işlem uygulanacaktır” ifadeleriyle uyarıda bulundu.
İl Müdürü Yoldaş, ekonomik ve sürdürülebilir şekilde su ürünleri avcılığının yapılabilmesi için vatandaşlardan belirtilen süreye kadar hassasiyet göstermelerini dileyerek, “Kentte tatlı su balıklarının çoğunluğunun üreme dönemi olması sebebiyle 15 Haziran 2022 tarihine kadar mevcut av yasağına, vatandaşlarımızca titizlikle uyulması ve denetimle görevli kamu personeline kontroller sırasında yardımcı olunması büyük önem arz etmektedir” dedi.
Turna balığının av yasağı 1 Nisan itibariyle kaldırılacak
Öte yandan İl Müdürü Yoldaş, yaptığı duyuruda, söz konusu tebliğler gereğince, 15 Aralık 31 Mart tarihleri arasında Bilecik iç sularında yasak olan Turna balığı avcılığının ise 1 Nisan itibariyle serbest olacağı bilgisini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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