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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zabıtadan yağ stok ve etiket kasa fiyatı denetimi

İHA

Zabıtadan yağ stok ve etiket kasa fiyatı denetimi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, etiket kasa fiyatı ve yağ stokçuluğuna karşı kentte denetim yaptı.
Ekipler, kent genelinde marketlere giderek sıvı yağ başta olmak üzere temel tüketim ürünlerinde stokçuluğa karşı zincir marketlere denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları incelendi. Denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirten Zabıta Müdürü Sali Yılmaz, yetkilileri stokçuluğa ve fırsatçılığa göz açtırmayacaklarını, vatandaşların böyle bir duruma tanık olmaları halinde 153 Alo Zabıta Hattı’na ya da Bilecik Belediyesi Güzel Masa Whatsapp Hattı’na ulaşarak konuyu bildirmelerini söyledi.
Öte yandan yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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