(ÖZEL) Çocuklar, ’Geri Dönüşüm Atölyesi’nde birbirinden güzel çalışmalara imza atıyor Kütüphane alışkanlığı kazanmaları için her gün çeşitli etkinlikler düzenliyor. Çocuklara kütüphane sevgisi aşılamaya çalışan Bilecik Halk Kütüphanesi’nde güvenlik görevlisi Mecit Oral; “Çocuklar mutlu, biz de mutluyuz” Etkinliklere katılan 9 yaşındaki Ayşe "Kütüphane çok eğlenceli bir yer"

Bilecik Halk Kütüphanesi’nde çocuklara kütüphane sevgisini aşılamak için farklı etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlikler kapsamında Geri Dönüşüm Atölyesi’nde kâğıt bardaklardan kumbara ve kalemlik yapan çocuklar birbirinden güzel çalışmalara imza attılar.

Bilecik Halk Kütüphanesi'nde çocuklar hem kitap okuyup ders çalışıyor, hem de farklı etkinliklerle kendilerini geliştiriyor. Bilecik Halk Kütüphanesi’nde güvenlik görevlisi olan Mecit Oral, çocukların kütüphane alışkanlığı kazanmaları için her gün çeşitli etkinlikler düzenliyor. Yapılan etkinlikler sayesinde çocuklara kütüphane sevgisi aşılanıyor.



“Çocuklar mutlu bizde mutluyuz”

Haftanın her günü yeni bir etkinlikle çocukları karşılayan Oral, çocukların en çok geri dönüşüm etkinliklerine ilgi duyduklarını söyleyerek, belirli malzemelerle hayal dünyalarına göre şekillendirmeler yaptıklarını ifade etti. Mecit Oral, “Geri dönüşüm etkinliğinde her hafta pet şişe olsun, kâğıt havluların ruloları olsun, boyama etkinliği, kesme etkinliği yapıyoruz. Bu hafta da çocukların sevdiği ‘Olaf’ karakterini seçtik. Ben kalemlik tercih ettim. Arkadaşlarımızın kimisi kumbara kimisi farklı şekilde kullanacağını söyledi. Pet bardak kullandık. Alttaki ayakkabılarını da köpükten yaptık. Güzel, sevimli bir şey çıktı ortaya. Çocuklar mutlu biz de mutluyuz” dedi.



"Kütüphane çok eğlenceli bir yer"

Etkinliğe katılan 9 yaşındaki Ayşe, kütüphaneyi çok sevdiğini ifade ederek, “Etkinlikleri çok seviyorum. Mesela en sevdiğim etkinlik geri dönüşüm etkinlikleri. Kütüphane çok eğlenceli bir yer. Hem derslerimi yapıp hem etkinliklere katılıyorum. Şuan kalemlik yapıyoruz” dedi.

Kitap okuduktan ve derslerini bitirdikten sonra etkinliklere katıldığını ifade eden 9 yaşlarındaki Nisanur ve Narin arkadaşlar ise “Bazen etkinliklerde böyle kalemlik yapıyoruz. Bazen kil yapıyoruz, bazen hulahop yapıyoruz. Mecit Abi ile çok güzel etkinlikler yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

