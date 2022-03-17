Başkan Bakkalcıoğlu’nun '18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi' mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bakkalcıoğlu yayımladığı mesajında “18 Mart Çanakkale Deniz Zaferivatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır. Dünya tarihi, metre kareye 6 bin merminin düştüğü böylesi savaşı ne görmüş ne de tatmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Anafartalar Komutanı' olduğu Çanakkale Muharebesi’nde, vatan ve hürriyet aşkıyla şehit düşen ve gazi olan mehmetçiklerimiz, mücadeleleri ile tarihin seyrini değiştirdikleri gibi siperde gösterdikleri ‘insanlık’ ile de işgalcileri bile kendilerine hayran bırakmıştır. Çanakkale Zaferi aziz Türk milletinin üstün gayreti ve Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehası ile gerçekleşmiştir. Bugün yaşamımızı sürdürdüğümüz bu vatan toprakları ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması uğrunda hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizin bizlere mirasıdır. Büyük Önderin de söylediği gibi 'Geçmişini bilmeyen toplumlar, geleceğine yön veremez'. Bir millet için tarih; birikim, tecrübe ve gelecekte olabilecek benzer olaylara karşı kılavuz anlamına gelir. Bu değerli hafızaya sahip çıkmak, geleceğe de sahip çıkmayı sağlar. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu topraklar için şehit düşmüş ve gazi olmuş büyük zaferin tüm kahramanlarını sevgi, saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

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