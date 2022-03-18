Gölpazarı'nda halk toplantıları yeniden başladı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kaymakamlık tarafından 2 yıl önce her ay düzenli olarak yapılan halk toplantıları yeniden başladı.

Gölpazarı Kaymakamlığı tarafından 2 yıldırı korona virüs salgını nedeniyle yapılamayan halk toplantısı yeniden başladı. İsmet Paşa Mahallesi Camii'nde Kur'an okuma salonunda toplanan mahalle halk, Kaymakam Efecan Şahin ile yüz yüze konuştular. Mahallenin daha yaşanabilir olması için görüş alış verişinde bulunan Efecan Şahin'e, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Gergin, İlçe Emniyet Amiri Önder Gürkan Oral ve kurum müdürleri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.