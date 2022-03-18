Savaş görüntülerine maruz kalan çocuklar Uzman Psikolog Melis Sünetci "Çocuğunuzla savaş hakkında konuşurken beden dilinize ve duygu durumunuza dikkat edin" "Savaş’ın iyi bir şey olmadığı mesajını verin"

Uzman Psikolog Melis Sünetci, çocuklara savaştan bahsederken nelere dikkat edilmesi konusunda önerilerde bulunarak, "Çocuklarınıza güvende olduğunuzu hatırlatın. Bu çocuğunuzun daha az kaygılanmasını sağlar" dedi.

Uzman Psikolog Melis Sünetci, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaştan çocukların etkilenmemesi için ebeveynlere birkaç tavsiyede bulundu. Sünetci, "Televizyon, sosyal medya aracılığı ile savaş görüntülerine maruz kalan çocuklara, sordukları soru kadarıyla açıklama yapmalıyız. Gereğinden fazla açıklamalar çocuğu endişelendirir. Ebeveynler olarak ilk önce çocuğunuzun tam olarak neyi öğrenmek istediğini sorgulayın. 'Sen savaş kelimesinin anlamını mı merak ediyorsun yoksa savaşın nerede olduğunu mu?’ şeklinde sorular sorarak tam olarak neyi öğrenmek istediğine kulak verin. 4 yaş itibariyle savaşın ne olduğunu şu şekilde açıklayabilirsiniz; 'Ahmet hatırlıyor musun? Geçen gün sıra arkadaşınla senin silgini izinsiz aldığı için tartışmıştınız ve sonunda anlaşamayıp sıralarınızı ayırmıştınız. Bazı devletler de kendi aralarında anlaşamayabilirler. Kendi ülkelerini, evlerini korumak istedikleri için de bazen savaşırlar' gibi anlatımlar yapmalıyız. Çocuğunuza güvende olduğunuzu hatırlatın. Bu çocuğunuzun daha az kaygılanmasını sağlar. Açıklamaların sonuna mutlaka, şu anda bizim ülkemizde savaş yok, evimizde, sokaklarımızda güvendeyiz gibi söylemlerde bulunulması çocuğunuzun sürecine katkı sağlayacaktır" dedi.



"Çocuğunuzla savaş hakkında konuşurken beden dilinize ve duygu durumunuza dikkat edin"

Sünetci, çocuklara savaşın iyi bir şey olmadığı yönünde mesajlar verilmesi gerektiğini söyleyerek, ‘’Bu noktada davranışlarınızla çocuğunuza örnek olabilirsiniz. Savaş sırasında veya sonrasında destek olacağınız kurum ve kuruluşlar olduğunu, bu kuruluşlara yardımda bulunacağınızı anlatabilirsiniz. Birlikte seçeceğiniz bir oyuncağı 'x' ülkedeki bir çocuğa göndermek üzere bir kuruma verebilirsiniz. Çocuğunuzla savaş hakkında konuşurken beden dilinize ve duygu durumunuza dikkat edin. Savaş hakkında çocuğunuzla neler konuşacağınıza dair hazır hissettiğinizde sakin de olmalısınız. Siz ne kadar huzursuz ve telaşlı olursanız çocuğunuzda en az sizin kadar huzursuz hissedecektir" ifadelerine yer verdi.



"Çocukların dili oyuncaklardır"

Çocuklarının dilinin oyuncaklar olduğunu hatırlan Sünetci, "Küçük çocuklar baş etmekte zorlandıkları durumları bir yetişkin gibi sözel yolla ifade edemeyebilirler. Çocukların dili oyuncaklardır. Zorlandıkları stres tepkilerini oyun yoluyla açığa çıkartırlar. Silah, tabanca, kılıç gibi oyuncaklarla bu süreçte daha fazla ilgilenebilirler. Bu yüzden çocuğunuzun oyun oynamasına fırsat tanıyın. Savaş fotoğrafları veya savaş konusunda aşırıya kaçan açıklamalar stres tepkilerini ortaya çıkartabilmektedir. Çocuklarda uykusuzluk, huzursuzluk, öfke patlamaları, saldırgan davranışlar, dikkati sürdürememe gibi güçlükler gözlenebilir. Bu tepkiler uzun sürüyor ve hiç azalmıyorsa bir uzman psikoloğa danışın" dedi.

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