Lise öğrencilerinin hazırladığı 'Edebali'nin Mirası Çanakkale' adlı kısa film ayakta alkışlandı Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Basatemür: "Tarihte eşi ve benzerine az rastlanan bu müthiş zaferde, ecdadımız 250 bin şehit vermiştir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lise öğrencilerinin hazırladığı 'Edebali'nin Mirası Çanakkale' adlı kısa film ayakta alkışlandı Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Basatemür: "Tarihte eşi ve benzerine az rastlanan bu müthiş zaferde, ecdadımız 250 bin şehit vermiştir"

İHA

Lise öğrencilerinin hazırladığı 'Edebali'nin Mirası Çanakkale' adlı kısa film ayakta alkışlandı Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Basatemür: "Tarihte eşi ve benzerine az rastlanan bu müthiş zaferde, ecdadımız 250 bin şehit vermiştir"

Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına hazırladıkları 'Edebali'nin Mirası Çanakkale' adlı kısa film ayakta alkışlandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle Bilecik’te anma ve kutlama programları düzenlendi. Kutlamalar ilk olarak Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Ardından Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Milletvekili Selim Yağcı, Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hayati Durak, şehit yakınları, gaziler ve kurum amirlerinin şehitlik ziyareti ile devam etti.

"Tarihte eşi ve benzerine az rastlanan bu müthiş zaferde, ecdadımız 250 bin şehit vermiştir"
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği programla Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde devam etti. Burada günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yapan Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Basatemür, "18 Mart 1915, birlik ve beraberlik içinde canları pahasına omuz omuza mücadele eden milletimizin eşsiz bir kahramanlık destanını yazdıkları tarihtir. Birlik ve beraberlik içinde kardeşçe kenetlenmenin açık bir sembolü olan Çanakkale Zaferi, ecdadımızın iman ve azminin bir ifadesidir. Bu zaferde ecdadımız ayrıca, cephede bile düşmanından esirgemediği merhametini ve şefkatini tüm dünyaya örnek olacak şekilde ortaya koymuştur. Tarihte eşi ve benzerine az rastlanan bu müthiş zaferde, ecdadımız 250 bin şehit vermiştir. Çanakkale'yi geçilmez kılan değerlerimize sarılmalıyız. Çanakkale Zaferi, sadece geçmişimizin bir aziz hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilham kaynağı olmalıdır. Çanakkale’de Şeyh Edebali’nin mirasına sahip çıkan, göğsü iman dolu ecdadımız, Osman Bey’in rüyasında gördüğü cihan hâkimiyeti idealinin bugün büyük Türkiye anlayışıyla devam etmesini sağlamıştır. Bu anlayışa ulaşmak için millet olarak nereden geldiğimizi, hangi badirelerden kurtulduğumuzu unutmadan, çağla kuşanmak durumunda olduğumuzu bilmeliyiz. Köklerimizden koptuğumuzda, bizi ayakta tutacak besleyici kaynaktan koptuğumuzu da bilmek zorundayız. Milletçe Çanakkale ruhunu kavramaya, kuşanmaya muhtacız. Bu ruh, birlik ve beraberliğimizin, huzurumuzun teminatıdır. İşte bu yüzden 107 yıl önce bağımsızlığa, imana, inanca ve medeniyete yönelik, yedi düvele karşı bütün bedenini, gücünü, idrakini ortaya koyarak verilen direnişi örnek almalıyız" dedi.

Ayakta alkışlandı
Program Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan ‘Birileri Var’ adlı fotoğraf sergisi gezilerek ‘Edebalı’nın Mirası Çanakkale’ isimli kısa film izlendi. Ardından Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafında oratoryo ve koro dinletisiyle buradaki program son buldu. Daha sonra şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerine yönelik düzenlenen yemek daveti ve Kayıboyu Camii’nde tüm şehitlerimiz için okunan Mevlidi Şerif’in ardından anma programı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik’te kuvvetli kar yağışına dikkat
YEREL HABERLER Bilecik’te kuvvetli kar yağışına dikkat
Bozüyük’te Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü nedeni ile törenler düzenlendi
YEREL HABERLER Bozüyük’te Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü ...
Gölpazarı'nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Gölpazarı'nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler ...
Şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi
Osmaneli'nde Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Osmaneli'nde Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü ...
Bilecik Belediyesi Tiyatro Kulübü ‘Ocak’ ile gala yaptı
YEREL HABERLER Bilecik Belediyesi Tiyatro Kulübü ‘Ocak’ ile gala ...
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Savaş görüntülerine maruz kalan çocuklar Uzman Psikolog Melis Sünetci "Çocuğunuzla savaş hakkında konuşurken beden dilinize ve duygu durumunuza dikkat edin" "Savaş’ın iyi bir şey olmadığı mesajını verin"
YEREL HABERLER Savaş görüntülerine maruz kalan çocuklar Uzman ...
Bilecik'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlandı Şehit ve Gazileri Derneği Başkanı Hayati Durak; "Kahraman şehitlerimizin emaneti olan bayrak ve vatan için kutsal nöbet sırası bizdedir"
YEREL HABERLER Bilecik'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale ...
Vatandaşlara helva ikramı
YEREL HABERLER Vatandaşlara helva ikramı
Bilecik, en az yaşlıya sahip ilk dört il arasına girdi
YEREL HABERLER Bilecik, en az yaşlıya sahip ilk dört il arasına ...
Polislerin şark görev süreleri Bilecik'te 6 yıldan 4 yıla düşürüldü
YEREL HABERLER Polislerin şark görev süreleri Bilecik'te 6 yıldan 4 ...
Gölpazarı'nda halk toplantıları yeniden başladı
YEREL HABERLER Gölpazarı'nda halk toplantıları yeniden başladı
Berat Kandili, Bozüyük camilerinde dualarla karşılandı
YEREL HABERLER Berat Kandili, Bozüyük camilerinde dualarla ...
Başkan Yıldırım, “Biz siyaseti, hiç masa başında yapmadık”
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım, “Biz siyaseti, hiç masa başında ...
Vali Kızılkaya'dan şehit babası Esmer'e ziyaret
YEREL HABERLER Vali Kızılkaya'dan şehit babası Esmer'e ziyaret
Başkan Bakkalcıoğlu’nun '18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi' mesajı
YEREL HABERLER Başkan Bakkalcıoğlu’nun '18 Mart Çanakkale Deniz ...
Bilecik'te ilk defa 'Prenses Doğum' gerçekleştirildi Bu yöntemle bir kız çoğu doğuran Nuray Fırtına; "Bu ağrısız doğumu herkese tavsiye ederim" Anestezi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Muhammet Emin Naldan; "Halk arasında bilinen ismiyle ‘Prenses Doğum’ bölgemizde çok fazla bilinmeyen bir yöntem" Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanımız Op. Dr. Merve Işık; "Hastalar daha az ağrı çektikleri için daha çok tercih ediliyor"
YEREL HABERLER Bilecik'te ilk defa 'Prenses Doğum' ...
Çocuklardan jimnastik kursuna büyük ilgi
YEREL HABERLER Çocuklardan jimnastik kursuna büyük ilgi
Bilecik'te trafik kazası: 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'te trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Şeyh Edebali Üniversitesi’nde 58 akademisyen cübbe giydi Rektör Beydemir, Şeyh Edebali Hazretleri’nin “İlim bil, irfan bil, söz bil” öğüdüne atıfta bulundu Törende açılan sergi büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Şeyh Edebali Üniversitesi’nde 58 akademisyen cübbe ...
(ÖZEL) Çocuklar, ’Geri Dönüşüm Atölyesi’nde birbirinden güzel çalışmalara imza atıyor Kütüphane alışkanlığı kazanmaları için her gün çeşitli etkinlikler düzenliyor. Çocuklara kütüphane sevgisi aşılamaya çalışan Bilecik Halk Kütüphanesi’nde güvenlik görevlisi Mecit Oral; “Çocuklar mutlu, biz de mutluyuz” Etkinliklere katılan 9 yaşındaki Ayşe "Kütüphane çok eğlenceli bir yer"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Çocuklar, ’Geri Dönüşüm Atölyesi’nde ...
Şampiyon Taekwondocu Alper Tuncay’ı ödüllendirdi
YEREL HABERLER Şampiyon Taekwondocu Alper Tuncay’ı ödüllendirdi
İl Başkanı Yıldırım muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER İl Başkanı Yıldırım muhtarlarla bir araya geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.