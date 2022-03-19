Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

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Bozüyük Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu Müdürü Ömer Oğuz Yıldırım, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret eden Okul Müdürü Yıldırım ve beraberindeki öğretmenler Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet ettiler. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerine plaket takdim ederek nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür etti, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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