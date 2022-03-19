Bilecik'te kent merkezinde kar yağışı etkili oldu

Bilecik'te dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Hafif başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Lapa kapa yağan kar kenti beyaza büründürdü. Dün Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Bilecik, Bozüyük, Pazaryeri, Söğüt ilçeleri için 'Kuvvetli Kar Yağışı' uyarısının ardından belediye ve il özel idare ekipleri tüm önlemleri aldı. Ekipleri gece yarısından sabahın ilk saatlerine kadar canla başla çalıştı. Lapa lapa kar yağışı sonrası vatandaşlar sokaklarda fotoğraf çektirdi.



"Bugün iş yerine geldiğimizde dükkanımız önü karla kaplanmış"

Sanayi esnaflarından Muhammet Aslan, mart ayının sonuna yaklaşıklarını belirterek, "Bugün iş yerine geldiğimizde dükkanımız önü karla kaplanmış. Bizlerde elimize aldığımız kar küreme tahtalarıyla dükkanımızın önünü temizledik. Bu tarihlerde Bilecik'te çok fazla kar yağışı olmazdı. Bizler de bu duruma çok şaşırıyoruz, ama eğlence hale getiren arkadaşlarımız var. Sabah burada karda kayan arkadaşlarımız gördük, eğlenceli vakit geçirdiler. Akşam olsa da Abbaslık tepelerine çıkarak kartın keyfini çıkaracağız" dedi.

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