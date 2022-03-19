Bilecik'te 102 köy yolu ulaşıma kapandı

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Bilecik'te yoğun kar yağışı nedeniyle 102 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bilecik ve ilçelerinde dün başlayan ve bugün de aralıksız süren kar yağışı sonrası 102 köy yolu ulaşıma kapandı. Konu hakkında bir açıklama yapan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, "Bilecik'te bugün ve yarında kar yağışının devam etmesi beklenmekte. 102 köy yolumuz kapalı olup ekiplerimizce yol açma çalışması devam etmekte. 112 acil çağrı ile milletimizin 7/24 hizmetindeyiz" dedi.

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