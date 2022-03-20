Başkan Bakkalcıoğlu oda seçimlerinde adaylara başarılar diledi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimlerine katılarak, adaylara başarılar diledi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye Düğün Salonu'nda yapılan Bozüyük Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimlerine katıldı. Ahmet Ünal, Necati Arslan ve Mustafa Al'ın aday olduğu seçimlerde üç adaya da başarılar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu, şoförlerle sohbet etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda konuşan Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, "Ülkemizdeki en donanımlı ve örgütlü sivil toplum kuruluşları odalardır. Odaların seçimlerinde, sizlerin özgür iradeleriniz ile birlikte odaların geldikleri noktalar çok önemlidir. Belediye başkanı bir kentin eminidir, bu odalarla birlikte tarafsız bir şekilde o kent için çalışır. Oda seçimlerinde yarışanlar olur elbette, bugün de üç aday arkadaşımız bu seçim için yarışacak. Seçimi kazanan kim olursa biz onunla birlikte Bozüyük için çalışacağız. Kentimizde taşımacılık her zaman çok önemli olmuştur. Bozüyük'teki sanayileşme ile birlikte taşıyıcılar kooperatifinin kuruluşundan bugüne gelişimine şahit olmuş birisiyim. Bu vesile ile geçmişten bugüne rahmetli olmuş tüm geçmiş dönem oda başkanlarını da rahmetle anıyorum. Şimdiden seçimlerinizin hayırlı olmasını diliyor, yarışan tüm aday arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

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