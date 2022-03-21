(ÖZEL) Gördüğü bir afiş hayatını değiştirdi Hayvancılık yapan babasına yardım ederken, şimdi Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor Bilecikli boksör Elfide Kaya; "Yolda gördüğüm bir kurs afişi sayesinde boksa başladım ve boksta 3’üncü yılıma girdim" "Hedefim Dünya Şampiyonası’nda 1’inci olup altın madalyayı ülkeye getirip, dalgalandırmak"

Bilecik'te hayvancılık yapan babasına yardım ederken, gördüğü bir kurs afişi sonrası hayatı değişen 17 yaşındaki bokçu kız şimdi Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor.

Bilecik İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Elfide Kaya, Adana’nın Kozan ilçesinde düzenlenen, 57 ilden 462’si erkek ve 186’sı kadın olmak üzere toplam 648 sporcu katıldığı Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Boks Şampiyonasında 22 rakibini geride bırakarak Türkiye 2'inci oldu. Antrenörlüğünü Türkiye Boks Federasyonu İl Temsilcisi Serkan Mayda’nın yaptığı Elfide Kaya, Milli takımda Avrupa ve Dünya Boks Şampiyonasına katılmak için mücadele vermek çalışmalara aralıksız devam ediyor.



"Yolda gördüğüm bir afiş sayesinde boksa başladım ve 3’üncü yılıma girdim"

Bilecikli boksör Elfide Kaya, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan boks kursu afişini görerek bu spora başladığı anlatarak, "Bu afiş sayesinde başladığım boksa 3'üncü yılımı doldurdum. Geçtiğimiz ay Genç Erkekler ve Kadınlar Boks Turnuvası’nda Türkiye 2’incisi oldum. Çalışmalarımıza sık sık devam ediyoruz. Seneye inşallah şampiyon olacağım. Şimdi Bulgaristan’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyorum. Hedefim Dünya Şampiyonası’nda 1’inci olup altın madalyayı ülkeye getirip, dalgalandırmak" dedi.

Elfide Kaya; okul ve bokstan kalan zamanımda ise, yine hayvancılıkla uğraşan babama yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.



"3 yıl boyunca çok sık antrenmanlara hazırlandık"

Boks antrenörü Serkan Mayda ise, Elfide Kaya ile 3 yıl önce karşılaştıklarını anlatarak, "Elfide bizim hazırladığımız ufak afişler sonucu tanışma fırsatı bulduk. 3 yıl boyunca çok sık antrenmanlara hazırlandık. Bölgesel turnuvalara katıldık. İlimizde düzenlediğimiz boks turnuvalarımız oldu. Orada da dereceler yaptı. Defalarca Marmara Bölge Şampiyonu oldu. Türkiye Şampiyonası’na Türkiye 2’incisi olduk. Pandemi dolayısıyla 2 Türkiye Şampiyonası’na katılamadık. Adana'da Elfide zorluğu 4 tane maç yaptı. Normalde bir hafta sürer Türkiye Şampiyonamız, 5’inci maçında Kocaeli en son rakibimizdi. 5 maç sonrasında Türkiye 2’incisi oldu, son maçı kaybederek" ifadelerine yer verdi.



"Amacımız çocuklarımızı yetiştirmek, milli takımlara göndermek"

Mayda, Elfide Kaya'nın Kastamonu Kadı Dağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'ne gideceğini anlatarak, "Boks kamp eğitim merkezinde, düzenlenecek olan milli takım seçmelere katılacağız. Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda boy göstermeye çalışacağız. Burada seçmelere katılıp; ilimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız kızımla beraber inşallah. Amacımız çocuklarımızı yetiştirmek, milli takımlara göndermek. Hayatlarına ufak da olsa dokunabilmek adına bütün çabamız. Bu yüzden bayrağımızı dalgalandırıp inşallah istiklal marşımızı da okutacağız en kısa zamanda. Bilecik’te bize imkan tanımış olan, tanımakta olan ve bize destek olmaya çalışan gayret gösteren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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