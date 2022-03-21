Bilecik'te vaka sayılarında düşüş yaşandı

Covid19 vaka sayısını gösteren insidans haritasına göre, Bilecik'te vaka sayısında düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 511 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid19 vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. Tabloya göre, Bilecik'te her 100 bin kişideki Kovid19 vaka sayısı 448,9 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz hafta 100 binde en yüksek vaka artışını gösteren 10 il arasında yer alan Bilecik'te bu sayı 748,3 olmuştu.

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