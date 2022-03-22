‘Sevgili Yönetmenim’ adlı oyun ayakta alkışlandı Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, “Engelliler ve spina bifida hastalığı hakkında önemli bir farkındalık ortaya koydular”

Bilecik Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi’nde sahne alan ‘Sevgili Yönetmenim’ adlı oyunu seyirci ayakta alkışladı. Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, oyun ve oyuncular hakkında yaptığı değerlendirmede, “Engelliler ve spina bifida hastalığı hakkında önemli bir farkındalık ortaya koydular” dedi.

Bilecik Belediyesi, Bilecik Kent Konseyi ve Marmara Spina Bifida Derneği’nin işbirliğinde, Spina Bifida hastalığına dikkat çekmek amacıyla yazılan 'Sevgili Yöetmenim' isimli tiyatro Bilecik'te sahne aldı.Oyunu Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Algın, Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) Başkanı Aslıhan Volkan, Marmara Spina Bifida Derneği Başkanı Nabi Uysal ve vatandaşlar izledi. Oyun sonunda Başkan Yardımcısı Özgür Algın ve Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen tiyatroda yer alan oyunculara çiçek takdim ederek, performansları için teşekkür etti.



“Engelliler ve spina bifida hastalığı hakkında önemli bir farkındalık ortaya koydular”

Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen sahnelenen oyun hakkında yaptığı değerlendirmede Bilecik'te güzel ve anlamlı bir oyunun sahnelendiğini belirterek, "Bu anlamlı oyunu hep birlikte izledik. Bizleri hem duygulandırdılar, hem de düşündürdüler. Engelliler ve spina bifida hastalığı hakkında önemli bir farkındalık ortaya koydular. Bütün oyunculara ve bu çalışmada yer alan paydaşlara çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Oyunun hem yönetmeni hem de yazarı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hasan Yasal ise, "Bilecik Kent Konseyi ve Bilecik Belediyesi davetlisi olarak Bilecik'e gelerek güzel bir oyun sahneledik. Çok mutlu ayrılıyoruz. Harika bir misafirperverlik ve tiyatro seyircisi var Bilecik'te. İyi ki Bilecik'e geldik diyor, herkese teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.



Spina bifida rahatsızlığı nedir?

Spina Bifida, ayrık veya açık omurga anlamına gelir. En sık görülen doğuştan olma hastalıklarından birisidir. Bebek sırtında bir açıklıkla doğar. Açıklığın bulunduğu yere bağlı olarak değişik derecelerde felçler ortaya çıkabilir. Açıklık ne kadar yukarıda ise, felç daha ağır olacak anlamına gelecektir. Bu nedenle bazı spina bifidalı hastalar daha az yardımcı cihaza ihtiyaç duyarken, bazıları ise tekerlekli sandalye kullanmak durumunda bile kalabilmektedir.

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