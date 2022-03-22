Bilecik 1. Amatör Lig a grubu 17'nci hafta müsabakaları geride kalırken, lider Söğütspor farklı kazandı.
Söğüt İlçe Stadı'nda oynana Bilecik 1. Amatör Lig a grubu 17'nci hafta müsabakasında Söğütspor kendi evinde 1992 Yeniköyspor'u 90 yendi. Söğütspor bu galibiyetle puanını 49 çıkararak namağlup liderliği sürdürdü. Gruptaki diğer maçlarda Gölpazarı Belediyespor kendi evinde Kurtköyspor'u 40, Pazaryerispor kendi evinde Güneşspor'u 53, 1299 Bilecik Kulübü ligden çekilen 4 Eylülspor'u hükmen 30 yenerken, VezirhansporDemirköyspor maçı golsüz berabere bitti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.