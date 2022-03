Dilek fenerleri bu sefer down sendromlu çocuklar için havalandı

Türkiye’de her 10 kişiden biri günde 5 fincandan fazla kahve tüketiyor

Bilecik'te dün gece dilek fenerleri down sendromlu çocuklar için havalandı.

Bilecik'te Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında "Farkındalık Feneri Uçurtma" etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndan etkinliğine Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu ve davetliler katıldı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların ardından down sendromlu çocukların zeybek oynamasının ardından balonlar ve dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.