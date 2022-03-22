Birlik ve beraberlik mesajı verdiler

AK Parti Bilecik teşkilatı üyelerinin Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçi’yi ziyaretinde, birlik beraberlik mesajı verildi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in bir soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığınca 2 aylığı geçici olarak görevden alınmasının ardından yapılan seçimle Belediye Başkan Vekilliği görevine Muharrem Tüfekçioğlu seçilmişti. Göreve geldiği günden bu yana hayırlı olsun ziyaretleri devam eden Tüfekçioğlu'nu AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit ve İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ziyaret etti. Siyaset gözetmeksizin hizmet anlamında birlik ve beraberlik mesajının verildiği görüşmede Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Başkanı’nın da yer alması gözlerden kaçmadı.

İl Başkanı Serkan Yıldırım, Başkan Vekili Tüfekçioğlu’na çalışmalarında başarılar diledi.

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