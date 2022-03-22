Bilecik’in Bozüyük Belediyesi’nde ‘Türk Müziği Sınıfı’nda yer almak isteyenler için başvurular başladı.

Bozüyük Belediyesi Türk Müziği Sınıfı, Belediye Türk Sanat Müziği Koro şefi Murat Küçük eğitmenliğinde, müziğe gönül veren sanatseverlere kapılarını açıyor. Konu hakkında açıklama yapan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Türk müziği ile ilgilenen 9 yaş üstü herkesin katılabileceği Türk Müziği Sınıfı’nın eğitimlerinin başvuruları başladı. Başvurular 31 Mayıs 2022 Salı gününe kadar devam edecek. Nota bilgisi, makam eğitimi, repertuvar, ses eğitimi ve usul bilgisi eğitimlerinin verileceği, haftada 3 gün, akşam ve gündüz sınıfları olmak üzere, talebe göre düzenlenecek" dedi.

Öte yandan, Başkan Bakkalcıoğlu, eğitimlere katılmak isteyenlerin Metristepe Kültür Merkezi’nde ‘Başvuru Formu’ doldurarak başvuru yapılabilecekleri ifade etti.

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